Pais barrigudos

Quando recebeu a notícia de que seria pai, o jornalista Renato Kauffaman, de 35 anos, achou que estava participando de uma pegadinha. Ao notar que não havia câmera escondida no local, teve uma explosão de sentimentos. Do desespero ao contentamento. Ser pai fazia parte dos seus planos, mas ele achava que precisava se sentir mais maduro.

Três dias depois do susto, decidiu montar um blog (www.diariogravido.com.br), que lhe serviu como uma espécie de terapia. "Nós homens somos uns despreparados, mas sofremos em silêncio. Quando eu vi, tinha bastante gente acompanhando o blog e fazendo coro por um livro", conta. Atendendo a pedidos, ele acaba de lançar Diário de um Grávido, pela Mescla Editorial.

No livro, conta, com muito humor, as agruras e as delícias que passou ao longo dos nove meses em que esperou pelo nascimento de Lucia, que, em outubro, já vai completar 2 anos. As histórias foram divididas em quatro partes: os três trimestres da gravidez, o nascimento e os primeiros dias após a chegada da herdeira. Apesar do pavor relatado - afinal, é um livro sincero -, Renato traz à tona toda a delicadeza de quem também está vivendo um momento mágico.

Sua reação diante da notícia foi dura. Parece que não aceitou no primeiro momento. Você não queria ter filhos?

Ter filhos é uma coisa que me atraía como ideia, mas sempre em um futuro distante. A Ana estava em tratamento, tomando aqueles anticoncepcionais injetáveis, então eu fiquei realmente surpreso quando descobrimos a gravidez.

O que você sabia sobre "homens grávidos" antes de se tornar um? É um tema recorrente na roda de amigos?

O que eu sabia era quase nada. Os amigos que ficaram grávidos antes de mim pareciam muito felizes... e preocupados. Quando contei a notícia para um deles, ele me recomendou doses cavalares de paciência. Bom conselho.

Como nasceu a ideia do livro? Foi por falta de informação, para alertar os marinheiros de primeira viagem?

O livro nasceu do blog (www.diariogravido.com.br), que comecei no terceiro dia após a notícia. Achei que o momento em que me encontrava, naquela mistura de emoção e pânico, era algo sobre o que valia a pena escrever. Foi bastante terapêutico confessar que estava apavorado. Nós homens somos uns despreparados, mas sofremos em silêncio. Quando eu vi, tinha bastante gente acompanhando o blog e fazendo coro de "livro, livro!"

Aquele diálogo no capítulo Revelação, quando a Ana contou que estava grávida, é real ou ficção? E por que você ficou tão assustado? Nunca tinha pensando em ser pai?

É quase todo real, por incrível que pareça. Mas a notícia me pegou de surpresa, eu achava que seria pai em um momento, quase mítico, em que estivesse mais maduro.

Qual era o seu medo?

Eu tenho a imaginação fértil, então todos os medos imagináveis eu tive.

Você acompanhou os exames de ultrassonografia por iniciativa própria ou a pedidos da sua esposa?

Fiz questão de acompanhar todos os ultrassons que pude, mas com as consultas de rotina eu fui mais relapso...

Ficou muito assustado quando calculou quanto custa ter um bebê? Tinha alguma noção? E uma reserva para isso?

Fiquei muito assustado. Muito. Não tinha reserva nenhuma e minha empresa estava em um período magro. Pensava "como vou pagar tudo isso, meu Deus?"

Foram nove meses de puro desespero? Qual foi a parte boa?

O desespero permeia tudo, mas por diferentes razões. Tem a ideia de ser pai, a grana e afins, e quando você faz as pazes com tudo isso ainda tem aquela ansiedade com relação à saúde do bebê, o parto...

Além de ter de mudar de obstetra no meio do processo, houve algum outro imprevisto?

Houve uma cirurgia no meio da gravidez, que é rotina se feita mais cedo, mas, na época em que fizemos, era considerada de emergência. Basicamente consiste em amarrar a boca do balão (colo do útero) para o bebê não escapar antes da hora. Ainda bem que deu tudo certo.

Teve alguma coisa que não fez (como acompanhar a primeira consulta) e se arrependeu?

Não, só me arrependo do que fiz. Jamais chame uma grávida de orquinha.

A grávida geralmente é o centro das atenções. Em algum momento você sentiu ciúme?

Só um pouco, mas é normal, né? Tem de ter jogo de cintura. Até a grávida acaba tendo um pouco de ciúme da barriga, esta sim o centro do universo "gravídico".

Fale sobre o cursinho para pais. É realmente útil? O que você aprendeu lá e realmente botou em prática?

Tem altos e baixos, mas no fim das contas vale a pena. Aprendi que é para ouvir o pediatra e não os palpiteiros, que muita coisa da época da sua avó é considerada perigosa hoje. E que mamilos têm nomes engraçados, que soam como "duplo-oito-invertido" e coisas assim.

Como foi assistir ao parto?

Eu não ia assistir, ia só segurar a mãozinha da Ana, do lado de lá do anteparo, mas a médica disse em tom imperativo: "Renato, levanta e vem ver sua filha nascer", e eu fui. Não tenho como retribuir a essa médica, já que ver o nascimento da Lucia foi um dos momentos mais tocantes da minha vida. Fico com os olhos marejados só de lembrar a experiência.

Faria tudo outra vez? Quantas vezes mais?

Faria tudo outra vez. E teria mais um monte de filhos, mas antes preciso ganhar na loteria. Claro que, para isso, preciso começar a jogar.

Como é sua rotina com a Lucia hoje e o que pensa para o futuro como pai?

Nossa rotina é ótima. Mas, dizem que, depois que você é pai, não dorme mais, seja porque seu filho chora e acorda cedo, seja porque o "bebê" saiu para a balada com as amigas de 17 e anos e ainda não voltou...

*Entrevista: Renato Kaufmann