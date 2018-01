Painel solar para a avó de Obama

Jovens quenianos da Geração Solar, um programa promovido pelo Greenpeace, instalaram painéis solares na escola Senador Barack Obama e na casa da avó do presidente americano, Mama Sarah, que mora em Kogelo, uma pequena vila rural no oeste do país. O objetivo da ação é mostrar como é possível instalar sistemas de energias renováveis em locais remotos. "Estou lisonjeada com as melhorias da minha casa graças à energia solar. Vou garantir que meu neto fique sabendo disso", disse Mama Sarah ao receber os painéis.