Pai de italiana em coma diz que está dando voz à filha

Giuseppe Englaro, pai da italiana de 38 anos que está em estado vegetativo desde 1992, afirmou ontem ao jornal chileno La Nación que não fez mais do que respeitar a vontade de sua filha. "Não fizemos nada além de dar voz a Eluana", disse ele, explicando a briga judicial que enfrentou para retirar a sonda que a alimenta. No final de semana, a alimentação e a hidratação foram retiradas. Englaro questiona a Igreja Católica e as ideologias que tentaram se impor em uma história que ele viveu com mais dor que qualquer outra pessoa. Embora o debate do caso tenha começado em 1997, quando foi iniciada a batalha judicial para desligá-la, a polêmica veio à tona após a Justiça permitir que a família iniciasse o procedimento. Ele lembra que, semanas antes de sofrer o acidente, a filha - chocada com uma história semelhante de um amigo que ficou em coma profundo - disse o que deviam fazer com ela na mesma situação. "Ficava horrorizada com estes casos, ao ponto de dizer que ela não aceitaria isso (ficar em coma) jamais." Mesmo assim, a ala do governo liderada pelo primeiro ministro Silvio Berlusconi não desiste. Chegou a aprovar decreto-lei suspendendo a decisão judicial, mas o presidente Giorgio Napolitano se recusou a assinar o documento. Partidos de esquerda acusam Berlusconi de desrespeitar o Estado democrático e usar o caso para fazer política. Ontem, o ministro da Saúde italiano, Maurizio Sacconi, afirmou que considera "irregular" a hospitalização de Eluana na clínica La Quiete (para idosos), já que a sentença do tribunal especificava a transferência para um centro médico especial para doentes terminais.