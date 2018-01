Padrões são inspirados em associações estrangeiras

As exigências do selo criado pela Associação Nacional de MBA (Anamba) são inspiradas nos modelos das associações certificadoras americanas e européias. Em ambos os casos, são organizações que surgiram durante a criação dos primeiros programas de MBA, e reforçaram suas exigências durante o período de proliferação dos cursos. O objetivo delas é tentar estabelecer coerência curricular e manter padrões de qualidade. Uma das principais organizações do tipo é a Association to Advantage Collegiate Schools of Business (AACSB), sediada na Flórida, nos Estados Unidos, que credencia cursos de MBA de vários países e emite certificações. A instituição surgiu em 1918 com as primeiras regras para as escolas de negócios, que foram ampliadas em 1980, já com a existência dos MBAs. Hoje, apenas 5% dos MBAs oferecidos no mundo atendem aos padrões de qualidade da AACSB. Outra associação certificadora é a Executive MBA Council, também americana e que trabalha em parceria com a AACSB há cerca de 25 anos. No Brasil, a ESPM é uma das escolas com seus programas creditados pela organização. Na Inglaterra, existe desde 1967 a Association of MBAs (AMBA), fundada por ex-alunos de programas de negócios que decidiram se organizar para manter os princípios dos cursos. A entidade também certifica a qualificação de ensino de cursos de MBA em todo o mundo. Hoje, fazem parte desse grupo 112 escolas em cerca de 40 países. No Brasil, os MBAs oferecidos pelo Ibmec São Paulo têm a certificação da Amba. A mais nova das associações é a European Foundation for Management Development (EFMD), que buscou criar padrões comuns para os cursos oferecidos pelos países membros da Comunidade Européia.