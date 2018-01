Pacote leva jovens à Casa Branca, nos EUA

A agência e intercâmbios Bex oferece pacotes para estudantes que queiram conhecer a Casa Branca, nos Estados Unidos. É preciso ter entre 15 e 19 anos. A viagem é de uma semana e os jovens entram em contato com representantes do governo norte-americano e conhecem as dependências da sua sede, em Washington. Há ainda palestras sobre meio-ambiente, economia global e política internacional. O pacote custa US$ 1.500 e não inclui passagem aérea. Informações no site www.bexintercambio.com.br.