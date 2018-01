Pacote anticorrupção, aborto e homeopatia são assuntos do 'Lado A Lado B'

A tentativa de dar caráter de urgência ao pacote anticorrupção que tramita no Senado foi um dos temas abordados pelos gêmeos Pedro e Juliano Labigalini no Lado A Lado B desta semana. As manobras do Congresso chamaram a atenção dos brasileiros, que se manifestaram nas redes sociais e com panelaços em ao menos cinco cidades.

Outro tópico destacado no vídeo da semana foi a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o aborto. Na última terça-feira 29, os juízes decidiram que a interrupção da gravidez até o terceiro mês de gestação não é crime. A decisão valeu apenas para um caso, envolvendo funcionários e médicos de uma clínica clandestina em Duque de Caxias (RJ), mas pode servir de base para outras decisões no País.

Além disso, os dois também entram no debate sobre a eficácia da homeopatia.

