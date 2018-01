Pacientes são filhos de mães pobres e doentes

É do berçário anexo à maternidade do Instituto Central do Hospital das Clínicas que bebês são encaminhados para o Hospital Auxiliar de Suzano. Em geral são filhos de mães muito pobres, doentes e pouco escolarizadas, explica a pediatra Vera Krebs, responsável pelo setor no HC. Em 2006, 7,7% dos 2.062 recém-nascidos do berçário tinham malformações congênitas (5% é a taxa na população geral) e, destes, mais de 70% eram condições críticas, como as que acometem o sistema nervoso central. Um terço dos óbitos do berçário foi causado por malformações. "Os cuidados exigem recursos significativos e há poucos locais para o encaminhamento desses pacientes no País", diz Vera. Segundo a pediatra, um pré-natal adequado detecta grande parte das malformações - e dá chance às mães de buscarem, via Justiça, a interrupção da gravidez nos casos graves. No entanto, quando os bebês chegam a Suzano, isso já não importa, mas apenas garantir um acolhimento digno até o fim.