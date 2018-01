Pacientes graves do RS estão com pneumonia

No Rio Grande do Sul, tanto a adolescente de 14 anos, de São Gabriel, internada no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM), quanto o motorista de 29 anos, de Erechim, internado no Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, apresentaram sintomas depois de viagens à Argentina e, além da gripe, estão com pneumonia. Ambos passaram a terça-feira em coma induzido e respirando por aparelhos. A situação da garota começou a melhorar durante o dia. Médicos do HUSM disseram que, mesmo que o quadro ainda seja delicado e exija muitos cuidados, surgiram pequenos indicativos de evolução. "Os sinais vitais se estabilizaram", disse o secretário municipal de Saúde de São Gabriel, Paulo Forgiarini, que acompanha o caso de perto. Em Passo Fundo, o Hospital São Vicente de Paulo informou que o estado do motorista continua grave. Familiares dele estão em observação, em casa. As autoridades sanitárias ainda não definiram se o vírus pode ser responsabilizado sozinho pela situação dos pacientes, se agravou alguma condição anterior ou se, debilitando as pessoas, abriu caminho para outras doenças piorarem o quadro. "Qualquer uma dessas afirmações, nesse momento, é especulação", afirma o coordenador do Centro Estadual de Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual da Saúde, Francisco Paz. "A resposta virá nos próximos dias, de exames adequados." Ontem, o Ministério da Saúde informou 65 novos casos de gripe suína no País. Com as novas ocorrências, o total de confirmados chega a 399.