Pacientes com hepatite C ficam sem remédio

Pacientes com hepatite C no Estado de São Paulo enfrentam dificuldades para conseguir ribavirina, medicamento empregado no tratamento da doença em associação com o interferon. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, que distribui as drogas, a Biolunis - fabricante do remédio - enfrenta problemas para comprar a matéria-prima para a fabricação do medicamento. Hoje a secretaria receberá um lote atrasado de ribavirina. Na próxima semana, a empresa deve liberar outro.