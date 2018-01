Paciente carioca diz que sintomas foram fracos

O jovem carioca de 21 anos que chegou de Cancún, no México, com gripe suína, deve ter alta hoje do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, na zona norte do Rio. Em entrevista à TV Globo, ele contou ter ficado um pouco assustado ao receber a notícia de que estava com a doença, mas que foi uma gripe relativamente fraca, em comparação com outras que ele já teve. Um amigo e a mãe desse amigo, também confirmados como portadores do vírus da Influenza A(H1N1) continuam em tratamento, apesar de estarem sem febre e em bom estado de saúde. Um outro paciente, de 27 anos, que chegou dos Estados Unidos no dia 3, foi internado ontem à tarde com suspeita de estar com a gripe.