Paciente afirma que exige mais nas consultas

A veterinária Sandra Maria Gomes, de 53 anos, é paciente impaciente. "O médico tem de me convencer. Nunca saio do consultório com uma receita em que eu não entenda por que ele está prescrevendo cada medicamento, qual é o princípio ativo e o motivo de ter escolhido aquele e não outro remédio." Quando o médico não sana todas as dúvidas - o que diz ser comum -, ela vai à internet pesquisar. "Foi assim que descobri que a causa de uma hemorragia gástrica que minha mãe teve foi causada pela interação entre dois anti-inflamatórios." Para ela, os médicos não sabem lidar com pacientes que estudam sobre sua saúde. "Só sabem cuidar de uma peça do corpo."