Paciente achou que festa de formandos era briga com tiros

A aposentada N., de 68 anos, recupera-se em casa de um cateterismo, mas não esquece da confusão que enfrentou no Hospital Universitário de Londrina (PR), em 20 de novembro, quando um grupo de formandos de Medicina decidiu comemorar o fim do último estágio do curso fazendo muito barulho pelos corredores do pronto-socorro e até mesmo soltando rojões no pátio. A reitoria da Universidade Estadual de Londrina (UEL) suspendeu a colação de grau de 14 estudantes identificados como participantes do tumulto registrado pelas câmeras de segurança do hospital. "Na hora em que ouvi aquele barulhão, pensei que era uma briga e que tinha tiros", disse a aposentada. O pior é que o marido, G., de 72 anos, que a acompanhava, acabara de sair da enfermaria para ir ao banheiro. "Eu pensei: meu marido está lá e vai levar um tiro", lembrou ontem a paciente. Desesperada, ela tentou se levantar da cama, mesmo com soro no braço. "Ia sair correndo", afirmou. Foi impedida pela acompanhante de outra paciente, que tentava acalmar as duas, embora ela própria não soubesse o que estava acontecendo. A incerteza somente foi superada quando G. chegou ao quarto. Não sem antes enfrentar algumas intempéries. "Quando fui sair do banheiro, vi que as mulheres que limpam o corredor estavam com um rodinho puxando um líquido, porque estava tudo molhado, não sei se era água ou bebida", disse o marido da paciente. Segundo auditoria determinada pela reitoria, os estudantes entraram com garrafas de bebida alcoólica e ao menos uma delas caiu e quebrou. "O corredor estava lotado, por isso tive de sair por outra porta e dar uma volta para chegar ao quarto", relatou. G. também destacou ter ouvido um estrondo e teve o mesmo pensamento da mulher a respeito de uma briga com tiros. Apesar de a incerteza em relação ao marido ter se desfeito depois que o viu, a aposentada, que havia três dias estava internada no hospital, e que sofre de diabete, teve subida repentina na pressão. A família não vai tomar nenhuma medida judicial. "Foi meio exagerado, mas os estudantes estavam só festejando", desculpou-os a aposentada. "Eles tinham só que ver que tinha gente em situação pior que a minha." Segundo seu marido, o que ocorreu não se desfaz mesmo que haja intervenção da Justiça. "O que eles precisam é saber respeitar o direito dos outros."