O Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) da Saúde que será apresentado pelo ministro da área, José Gomes Temporão, até o final deste mês, vai defender que sejam eliminadas as áreas destinadas a fumantes, os fumódromos. Para tanto, o PAC irá propor que o governo federal envie ao Congresso um projeto de lei detalhando como a idéia seria implementada. Um dos pilares do PAC é a promoção à saúde.