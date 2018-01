Ovo regenerado

Rocambole

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

Recheio:

2 colheres (sopa) de azeite

1 pimentão vermelho grande, sem sementes, cortado em cubos (cerca de 200 g)

1 lata de milho verde (200 g)

sal a gosto

150 g de champignons cortados em lâminas

2 colheres (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de cebolinha verde picada

Massa:

manteiga para untar

4 ovos

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

200 g de espinafre cozido, espremido e picado bem fino

sal a gosto

Preparo:

1. Faça primeiro o recheio: numa panela, aqueça o azeite, junte o pimentão e refogue por 5 minutos, mexendo algumas vezes.

2. Junte o milho escorrido e cozinhe por mais 2 minutos.

3. Tempere com sal, acrescente os champignons, o molho inglês e a cebolinha. Misture bem e cozinhe por mais 3 minutos. Retire do fogo e reserve.

4. Prepare a massa: forre com papel manteiga uma assadeira com 30 cm x 20 cm. Unte o papel com manteiga. Aqueça o forno a 180°C.

5. Separe as claras das gemas. Misture uma gema com o espinafre, tempere com 1/4 de colher (chá) de sal e misture bem. Reserve.

6. Bata as claras em neve com 1/4 de colher (chá) de sal. Sem parar de bater, junte as gemas restantes, uma a uma.

7. Desligue a batedeira e, com uma espátula, misture delicadamente o espinafre reservado e a farinha de trigo peneirada.

8. Despeje na assadeira untada e asse por 15 minutos em forno a 180°C. Passado este tempo, desligue o forno, mas mantenha a assadeira dentro, sem abrir, por mais 15 minutos.

9. Retire a assadeira do forno e desenforme sobre um pano de prato limpo. Distribua o recheio sobre a massa, reservando 1 xícara (chá) para espalhar por cima.

10. Enrole como rocambole, coloque numa travessa, decore com o recheio reservado e sirva como entrada.

Custo: médio

Grau de dificuldade: médio

Arroz com ovos

Tempo de preparo: 1 hora

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

2 xícaras (chá) de arroz selvagem

1 colher (sopa) de manteiga

1 talo de alho porro cortado em rodelas finas

2 tomates com casca, mas sem sementes, cortado em cubos

1 colher (sopa) de farinha de trigo

sal e pimenta-do-reino a gosto

1 caixinha (200 g) de creme de leite

50 g de parmesão ralado

6 ovos

Preparo:

1. Numa panela, prepare o arroz conforme as instruções da embalagem. Cozinhe até que os grãos se abram. Reserve.

2. Numa frigideira, aqueça a manteiga, junte o alho porro e refogue por 3 minutos, mexendo sempre.

3. Adicione os tomates picados e misture bem.

4. Salpique a farinha de trigo, mexendo sempre, até que fique bem incorporada.

5. Tempere com sal e pimenta, junte o creme de leite e mantenha em fogo brando, mexendo sempre, até começar a engrossar.

6. Adicione o queijo, misture bem, retire do fogo e reserve.

7. Misture a metade do molho ao arroz reservado. Coloque numa travessa refratária untada.

8. Faça seis covas no arroz e, em cada uma delas, coloque uma colherada do molho restante.

9. Quebre um ovo em cima de cada buraco e leve ao forno, pré-aquecido a 180°C, por cerca de 20 minutos, até que os ovos comecem a endurecer. Sirva em seguida.

Custo: médio

Grau de dificuldade: fácil

Ovos Nevados

Tempo de preparo: 45 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

4 ovos

4 colheres (sopa) de açúcar de confeiteiro

1 lata de leite condensado

a mesma medida de leite

a mesma medida de água

1 colher (sobremesa) de farinha de trigo

1 colher (chá) de baunilha

raspas de 1 limão

Preparo:

1. Bata as claras em neve, junte o açúcar aos poucos, sem parar de bater, até obter um merengue firme. Reserve.

2. Misture bem o leite condensado, o leite e a água. Coloque numa panela e leve ao fogo, até ferver.

3. Abaixe o fogo e deixe ferver lentamente. Com uma colher de sopa, pegue porções do merengue e despeje sobre o leite fervente. Cozinhe por 2 minutos. Vire e cozinhe mais um pouco.

4. Retire com uma escumadeira e deixe escorrer numa peneira.

5. Depois de toda a clara cozida, desmanche a farinha de trigo em meia xícara (chá) de leite frio e junte ao leite onde cozinhou as claras, mexendo vigorosamente para não empelotar.

6. Adicione as gemas passadas por uma peneira fina e a baunilha. Cozinhe, sem parar de mexer, por cerca de 5 minutos, até obter uma consistência cremosa.

7. Despeje numa tigela, espere esfriar. Disponha por cima os merengues reservados e polvilhe com raspas de limão. Depois de pronto, deixe na geladeira até o momento de servir.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: médio