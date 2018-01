Outra top de nome difícil...

O sobrenome é complicado e promete integrar a lista de Weickerts, Hickmans e Birkheuers que marca a constelação de tops brasileiras. Luciana Bohn Hoher, de 16 anos, foi a vencedora do Tic Tac Mega Models, concurso anual de modelos da agência Mega. A final da edição 2006 aconteceu em dezembro, fechando as principais seletivas de beldades do ano (as outras foram o Supermodel e o Elite Model Look). Gaúcha de São Sebastião do Caí, Luciana desbancou 18 finalistas e 1,5 milhão de inscritas de todo o País, faturando um contrato de US$ 100 mil. A modelo acaba de se mudar para São Paulo e já enfrenta os castings para o Fashion Rio e o SPFW. ?Começou a correria?, comemora.