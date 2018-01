Osso indica caso de canibalismo mais antigo

Um fragmento de úmero (um dos ossos do braço) de um adulto datado de 1,3 milhões de anos e encontrado em em Atapuerca, na Espanha, pode confirmar o caso de canibalismo mais antigo já registrado. Segundo arqueólogos, a peça tem marcas de descarnação, o que motivou a hipótese - que, se confirmada, revelaria que o canibalismo era praticado 500 mil anos antes do que se pensava. Nos últimos anos, no local, foram encontrados os fósseis humanos mais antigos da Europa ocidental.