Os poderes da água mineral

A dica virou hit do carnaval baiano, lembra? ?Tá com sede? Água mineral...água mineral... você vai ficar legal?, sugeria a Timbalada de Carlinhos Brown, num daqueles refrões que grudam e não saem da cabeça. E não é que os caras têm razão? Poucas pessoas sabem, mas quando tomam um copo de água mineral, além de matar a sede, estão contribuindo para o bom funcionamento do organismo. ?A água mineral tem uma ação medicamentosa, pois contém substâncias que têm função essencial no metabolismo?, explica Hélio Carvalho, gerente de controle de qualidade da H2O Crystal (fonte Del Rei, em Itapecerica da Serra). ?O corpo precisa de vários complementos, como cálcio, magnésio, sódio, potássio, flúor, que são encontrados na água mineral em sua forma natural.? ?No carnaval, as pessoas sempre cometem algum excesso, bebem mais álcool, comem muitos embutidos, transpiram mais, e a chance de desidratar é muito maior. A água acaba sendo fundamental?, avalia a endocrinologista Alessandra Rascovski. ?As águas variam dependendo da fonte, mas a maioria tem PH menor do que 7, que diminui a acidez do estômago e também melhora a digestão? , diz ela. João César Castro, endocrinologista da Unifesp e nutrólogo do Spa Igaratá, recomenda o aumento da ingestão de líquidos de uma maneira geral (água, sucos de frutas, chás, refrescos). ?Alguns são mais interessantes, como a água de coco, rica em sódio e potássio, que são perdidos com a transpiração excessiva.? A pessoa que vai beber álcool deve, segundo ele, fazer refeições para proteger o glicogênio no fígado, à base de carboidratos e alimentos não gordurosos. ?Na realidade, o indivíduo passa mal porque entra em hipoglicemia. O que cura a ressaca não é o café forte, mas o açúcar?, ensina. ?O carnaval coincide com a época mais quente do ano. Assim, a chance de ocorrer desidratação é muito maior, principalmente quando há o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, que causam uma perda significativa de água ao organismo. O álcool também provoca efeito diurético, que pode se agravar com o aumento da sudorese?, explica a nutricionista da Mundo Verde, Flávia Moraes. Além do consumo de muita água, ela sugere ingerir sucos orgânicos de frutas, água de coco, chás gelados. Outra opção é suco de clorofila, que, além de hidratar e fornecer vitaminas e minerais, ajuda a desintoxicar o organismo. ?O indivíduo que está hidratado tem a urina clara. A reposição de líquido vai depender de pessoa para pessoa. Em média, deve-se consumir 1,5 litro por dia. Numa ressaca, pode subir um pouco mais?, sugere a dra. Alessandra. Embriagado de água ninguém fica. Quer um golinho?