Os pais vão testar

Salada caprese com espuma de manjericão (receita de Eduardo Vitelli, aluno formado) Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes 1 maço de manjericão 50 ml de água 2 folhas de gelatina incolor 2 claras 6 tomates tipo débora 6 unidades de mussarela de búfala (redondas e grandes) sal e pimenta-do-reino a gosto 6 folhinhas de ciboulette para decorar azeite extra virgem a gosto Preparo 1. Faça um chá com metade do manjericão e a água. Reserve. 2. Hidrate as folhas de gelatina e misture com o chá. Reserve. 3. Bata as claras em neve e, aos poucos e em fio, acrescente 50 ml do chá, sem parar de bater. Reserve. 4. Pique a metade restante do manjericão com a faca e misture levemente as claras batidas. 5. Corte os tomates em quatro e, depois, em fatias de meia lua. Reserve. 6. Coloque cada mussarela no centro de um prato de sobremesa. Disponha os tomates em volta, formando o desenho de um sol. Tempere com sal , pimenta-do-reino e azeite. Distribua a espuma por cima da mussarela. Enfeite com uma folhinha de ciboulette. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Boef Bourguignon (receita de Kelly Lima, aluna do 3º semestre do curso de Gastronomia) Tempo de preparo: 4 horas Rendimento: 6 porções Ingredientes 1 colher (sopa) de azeite 200 g de bacon cortado em cubos 40 g de manteiga 350 g de cebola pérola 350 g de champignons 1,5 kg de músculo bovino cortado em cubos 1 cebola média bem picada 1 cenoura média bem picada 3 dentes de alho bem picados 3 colheres (sopa) de farinha de trigo 1 colher (sopa) de extrato de tomate 750 ml de vinho tinto (preferencialmente Borgonha) 600 ml de caldo de carne sal e pimenta-do-reino a gosto 1 bouquet garni (louro, salsão, tomilho e alho-poró) salsinha fresca picada a gosto Preparo 1. Numa panela grande, coloque o azeite e o bacon. Leve ao fogo brando, para que o bacon solte aos poucos sua própria gordura. Retire o bacon e reserve. 2. Na mesma panela, acrescente a metade da manteiga e as cebolas pérolas descascadas e inteiras. Mantenha no fogo até que fiquem levemente douradas. Retire as cebolas e reserve. 3. Ainda na mesma panela, frite os champignons até dourarem. Retire-os da panela e reserve. 4. Continuando na mesma panela, doure os cubos de carne em pequenas quantidades (para que não ensopem e possam dourar por igual). Reserve. 5. Quando terminar e os cubos de carne estiverem todos dourados, retire o excesso de gordura e adicione o restante da manteiga. Quando derreter, adicione a cebola e a cenoura picadas, os dentes de alho (também picados), mexendo constantemente. 6. Adicione a farinha de trigo e mexa bem por aproximadamente 2 minutos. 7. Acrescente o extrato de tomate e o vinho. 8. Coloque de volta à panela o bacon e a carne em cubos, o caldo de carne (adicionando mais apenas se necessário para cobrir a carne), sal e pimenta-do-reino a gosto (para ajustar o tempero) e o bouquet garni. 9. Tampe a panela e ferva em fogo baixo por aproximadamente três horas ou até que a carne fique bem macia. 10. Adicione as cebolas pérolas e os champignons reservados e cozinhe (com a panela tampada) por mais 30 minutos. Descarte o bouquet garni, ajuste o sal e a pimenta, se necessário, e acrescente salsinha fresca picada a gosto quando for servir. Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Acompanhamento Ratatouille (receita de Fernando Brugnera de Morais, aluno do 4º semestre do curso de Gastronomia) Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes 2 pimentões amarelos 2 berinjelas 4 abobrinhas italianas 3 cebolas brancas 6 tomates maduros 3 raminhos de manjericão azeite de oliva virgem a gosto 1 folha de louro 1 colher (sopa) de açúcar sal a gosto Preparo 1. Pré-aqueça o forno a 180°C. Coloque os pimentões numa assadeira e leve ao forno até que a pele amoleça. Retire do forno, envolva-os num filme plástico e espere esfriar. 2. Depois de frio, retire a pele, as sementes e as nervuras dos pimentões, e reserve. 3. Lave as berinjelas e as abobrinhas. Corte-as, com a casca, em cubos de 2 centímetros. 4. Descasque as cebolas e corte-as em cubos do mesmo tamanho. 5. Lave os tomates, corte-os ao meio, retire as sementes e pique-os em cubos, também de 2 cm. 6. Corte os pimentões em tiras curtas e grossas e retire as folhas do manjericão. 7. Numa panela funda, coloque um fio de azeite e depois refogue a cebola até que fique transparente. 8. Junte as abobrinhas e refogue bem. Acrescente a folha de louro, a berinjela e os tomates, e cozinhe por cerca de 10 minutos, até que os vegetais fiquem macios. 9. Agregue os pimentões, tempere com sal, açúcar e manjericão e cozinhe por cerca de 3 minutos, em fogo baixo. Se necessário, adicione água. 10. Retire a folha de louro, corrija o sal, se necessário, e sirva em seguida. Obs.: O tempo de cozimento varia de acordo com a textura desejada: crocantes, macios ou compota. Custo: baixo Grau de dificuldade: fácil Sobremesa Brownie de macadâmia com calda de framboesa (receita de Alexandre Augusto Regina, aluno do 4º semestre do Curso Confeitaria e Panificação) Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 8 porções Ingredientes 250 g de chocolate meio amargo 250 g de manteiga sem sal 4 ovos tipo extra 210 g de açúcar refinado 2 pitadas de sal 3 g de fermento em pó 105 g de farinha de trigo especial de 100 a 150 g de macadâmias picadas Calda de framboesas 250 g de framboesas congeladas 50 g de açúcar refinado sorvete de creme para acompanhar Preparo 1. Derreta em banho-maria o chocolate e a manteiga. 2. Bata os ovos e acrescente o açúcar aos poucos. Misture delicadamente ao chocolate e, depois, junte a farinha, o sal e o fermento. Misture novamente. 3. Adicione as macadâmias picadas, misture e espalhe numa fôrma untada e forrada de papel manteiga. 4. Asse em forno preaquecido a 180ºC por 30 a 40 minutos. 5. Faça a calda: leve ao fogo as framboesas e o açúcar, mexendo sempre, até engrossar um pouco. 6. Retire do fogo, resfrie e reserve. 7. Na hora de servir, corte a massa (com uma faca ou um cortador) em quadrados com cerca de 7 centímetros de lado. Coloque um brownie em cada prato. Por cima, disponha uma bola de sorvete de creme e decore com a calda de framboesa. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Bebidas Os vinhos para acompanhar este almoço foram sugeridos por José Maria Lagares, formado em Gastronomia e aluno do curso de Tecnologia em Bebidas. Entrada Prosecco Brut Sachetto 2006 (Itália/Veneto) R$ 48,43 - à venda na Mistral (tel.: 3372-3400) ou Prosecco Sperone Brut (Itália) R$ 31,10 - na rede Pão de Açúcar (tel.: 0800-7-732-732) Prato Principal Bourgogne Les Perrieres Rouge 2004 (França/Borgonha) R$ 90,55 ou Catena Malbec 2005 (Argentina/Mendoza) R$ 46,81 - Mistral Sobremesa Banyuls 2005 M.Chapoutier (França) R$ 73,71 - Mistral ou Porto Ruby Porto Seguro (Portugal) R$ 29,90 - na rede Pão de Açúcar