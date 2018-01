Os eleitos do Idea Brasil

Ouro Comerciais e industriais Mobiliário industrial, acessórios e iluminação - Totem de luz (Zip Lux); Máquinas pesadas - Pulverizador agrícola autopropulsionado Parruda (Design Inverso); Conceitos e protótipos - Foco Ótica On Line (Hok Inovação) Ambientes Espaços corporativos, públicos e privados - Livraria Cultura (Febra) e Octávio Café (Seragini Farné Guardado) Produtos para casa Mobiliário residencial e iluminação - Super Bossa (Lumini); Eletrodomésticos - Lavadora de roupas LS12Q (Electrolux); Acessórios e ferragens - Porta Max Door (Nó Design); Eletrodomésticos - Lavadora Super Pop (Mueller Plásticos); Mobiliário residencial e iluminação - Sistema Carrapixxxo (Índio da Costa) Design de interface Aplicativos comerciais, para comunicação e para produtividade - www.hellomoto.com.motoid (Motorola) Produtos médicos e científicos Produtos industriais e científicos - Cubo com marchas para cadeira de rodas (Ronen Perlin); Produtos para clínicas e diagnóstico - Mesa cirúrgica Baumer Atena 600 (Questto Design); Produtos para clínicas e diagnóstico - Klassis (Kavo do Brasil) Embalagens Design industrial de embalagens - Estojo Flip-Box Faber Castell (GAD) Acessórios pessoais Calçados interativos (Priscila Callegari) Projetos de estudantes Mesa ofício (Luiza Almeida Barroso e Quentin Vaulot); Geladeira Uaná (Sueli Lopes Takejame); E-hom (Rachel Zuanon) Transportes Automóveis - Stark 4WD (Questto Design); Embarcações e aeronaves Linha Phenom (Embraer); Embarcações e aeronaves Lineage 1000 (Embraer) Jóias Colar TI (Miriam Mirna Korolkovas) Prata Ecodesign Greencard (Tátil Design) Produtos para casa Eletrodomésticos - Fogão Celebrate Glass Duplo Forno (Electrolux); Mobiliário residencial e iluminação - Linha Mood (Lumini) Lazer e recreação Equipamento de fitness, camping e esportivos - T-Type (Caloi) Projetos de estudantes Interative Lounge (Patrícia Seixas) Pesquisa Estudantes de Graduação - Projetos de pesquisa e design - Projeto Imaginário Pernambucano (Virgínia Cavalcanti) Jóias Anel Oxigênio (Antonio Bernardo); Brinco Impulso (Antonio Bernardo) Bronze Produtos comerciais e industriais Mobiliário industrial, acessórios e iluminação - Máquina de café Novitá (Seragini Farné Guardado) Equipamentos de informática Periféricos - Átria (Chelles e Hayashi) Ecodesign Válvula de descarga Duo (Deca) Ambientes Cenografia e sistemas de exposição para museus - Contraditório Panorama de Arte Brasileira 2007 (Luís Marcelo Mendes) Produtos para casa Mobiliário residencial e iluminação Linha Cut (Lumini); Acessórios domésticos e de decoração - Coleção de Tapetes Natureza Urbana (Avanti); Mobiliário residencial e iluminação - Chaise Rippa (Decameron Design); Mobiliário residencial e iluminação - Banco Goma (Renata Martins Moura) Lazer e recreação Conceitos e protótipos - 3.72 (Sincro Design) Produtos médicos e científicos Produtos para home care e cuidados pessoais - Ultra Alívio (Questto Design) Produtos para escritório Equipamentos e acessórios - Up Table (Camila de Azevedo Assis) Embalagens Design gráfico - Lasanhas Pastagnolli (Design Inverso); Design gráfico - Linha Nativa SPA (OZ Design) Acessórios pessoais Bolsa Next Bag (Coza Utilidades Plásticas) Projetos de estudantes Skimer (José Chaves Neto) Móbil Imóbil (Leandro Rodrigues dos Santos); Cadê? Jogo Pedagógico (Patrícia Pereira); H11 Aparelho de Comunicação Móvel Auditivo (Eliane Regina Gutierres e Beatriz Gorisch); Desenvolvimento de Material Sustentado Aplicado a Bolsas Comerciais -Estudo de Caso Tetrapak (Clarisse Fonseca Chagas, Ana Verena Pedroso Botelho de França, Naila Ferreira Rodrigues e Mariana de Freitas Oliveira); Sport Wagon (Rodrigo Pereira da Cunha Braga) Transportes Conceitos e protótipos - Triciclo Sundown (GAD) Jóias Anel Íntimo (Antonio Bernardo)