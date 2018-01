Pela 2.ª vez em menos de dois meses, ortopedistas dos hospitais privados credenciados ao SUS em Natal (RN) suspenderam atendimento. Ontem, fila de espera no Hospital Walfredo Gurgel, o maior do Estado, contava com 56 pessoas em busca de autorização para cirurgia. Os hospitais querem o pagamento de dívida do Estado de R$ 1 milhão.