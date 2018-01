Uma abelha fossilizada em âmbar, de 15 a 20 milhões de anos, forneceu a primeira evidência de que as orquídeas já existiam na época dos dinossauros. O inseto carrega pólen da planta. Com a ajuda de análises moleculares, um grupo de biólogos concluiu que as orquídeas podem ter surgido 80 milhões de anos atrás. Os detalhes da pesquisa estão publicados hoje na revista científica Nature (www.nature.com)