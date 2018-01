Orquestra universitária toca clássicos em concerto gratuito do Museu da Casa Brasileira

Museu da Casa Brasileira Foto: Divulgação

O Museu da Casa Brasileira, localizado na região do Itaim Bibi, na zona sul de São Paulo, recebe a apresentação gratuita da Orquestra de Câmara Mackenzie na manhã deste domingo, 31.

Fundada em 2015 pelo regente, pianista e compositor Flávio Régis Cunha, a orquestra é formada por violinos, violas, violoncelos, contrabaixos, flautas, clarinetas, oboé e piano.

Camerata Mackenzie Foto: Divulgação

O grupo, pertencente à Universidade Presbiteriana Mackenzie, une a formação musical com a prática profissional em conjunto. O repertório inclui obras clássicas de grandes compositores como Mozart e também composições do próprio regente.

A apresentação faz parte do Projeto Música do MCB, que ainda em agosto recebe Sérgio de Brito (7), o show Fly me to the moon (14), Adriano Grineberg (21) e Sexteto Serau (28).

Serviço

Orquestra de Câmara Mackenzie

Domingo, 31, às 11h

Museu da Casa Brasileira

Av. Brg. Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano, São Paulo