Orçamento moderado

1. É fácil de acertar com as regatas femininas básicas da Folic, em diversas cores. Cada uma custa R$ 39,00, e vem dentro da lata. Shopping Bourbon, tel.: 3892-5605 2. O conjunto da Eu Amo Meu Pijama é um bom passaporte para o sono. De fibra natural e com tingimento vegetal, sai por R$ 50,00. Al. Jauaperi, 431, Moema, tel.: 5052-5547 3. O chá da tarde ganha um toque moderno com o bule colorido de porcelana. Por R$ 59,90, na Artmix: R. João Cachoeira, 356, Itaim Bibi, tel.: 3853-2542 4. A marca de homewear Ócio tem diversos conjuntos masculinos por preços convidativos. À venda na Betan Lingerie, este custa R$ 59,90. R. Ribeiro de Lima, 464, Bom Retiro, tel.: 3337-3806 5. Para as garotas, a microssaia jeans da Cavalera custa R$ 55,00, na loja multimarcas Ragamuffin. R. Augusto Tolle, 213, Santana, tel.: 2973-5025 6. Os adeptos do ciclismo vão gostar das luvas de proteção (R$ 52,00) ou da braçadeira porta-Ipod (R$ 46,00), ambas da Track & Field. R. Oscar Freire, 959, tel.: 3048-1277. SAC: tel.: 3048-1238 7. Do Boticário, o desodorante colônia Insensatez Tropical tem fragrância cítrica suave e pode ser usado por homens e mulheres. Com 95 ml, custa R$ 59,90. SAC: 0800-413011 8. Multicolorida, a rasteira Gladiadora pode agradar a meninas de muitas idades. Por R$ 50,00, na Spot Shoes. SAC: tel.: 0800-140082 9. O simpático kit Zanza vem com livro de histórias e boneca. Na Verde Vaso Idéias, por R$ 60,00. R. Harmonia, 150, lj. 5, Vila Madalena, tel.: 3021-2733 10. Quem não gosta de um cheirinho bom em casa? O difusor da linha Bouquet Garni, da marca Antik, vem com varetas para espalhar o aroma, que combina ervas finas, menta, jasmim e alecrim, entre outros. Por R$ 59,00, na La Façon. R. Bela Cintra, 1.956, tel.: 3085-5208 11. Com lentes de policarbonato e proteção UV, os óculos infantis da Lupalupa têm molduras divertidas. O modelo de sapinho custa R$ 40,00, e o de coruja, R$ 50,00. Shopping Tamboré, tel.: 2166-9974, e Internacional Shopping Guarulhos, tel.: 2425-0632 12. Para os pequenos, lanternas divertidas. Quando se aperta o botão da alça, a vaquinha muge e acende a luz. Disponíveis em seis modelos de bichos. Por R$ 59,00, na PB Kids: Shopping Morumbi, tel.: 5181-6296 13. Prático, o kit importado traz 27 ferramentas, como canivete, cortador e uma série de chaves, que são acopladas em uma das pontas do alicate. Vem ainda com bolsinha para guardá-las. Por R$ 58,50, na Frisson. R. Dr. Homem de Melo, 390, Perdizes, tel.: 3864-2931