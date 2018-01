Operação do Ibama multa garimpo irregular

No segundo dia da Operação Diamante Rosa, o Ibama aplicou R$ 9 milhões em multas contra o garimpo CooperGrande e apreendeu 11 balsas que estavam na represa do Rio Grande, na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. Ao todo, 26 embarcações foram flagradas desrespeitando o polígono de mineração. Na vistoria, o Ibama encontrou sete diamantes de cerca de dois milímetros cada um e 230 pedras minerais de vários tipos, ainda sem valor estimado. Também havia mercúrio com os garimpeiros.