Mais de 140 aves silvestres foram apreendidas em três dias na Operação Via Ápia, realizada no Espírito Santo. A ação terminou anteontem com a apreensão de curiós (como o da foto ao lado), espécie em risco de extinção no Estado, pixoxós e papagaios chauã, ambos ameaçados. Também foram encontradas anilhas falsas. As multas chegam a R$ 429 mil.