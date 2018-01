Opções de tratamento

O tratamento do estrabismo tem como objetivo devolver à pessoa a visão do olho doente, o paralelismo (alinhamento) dos olhos e a recuperação da visão binocular. O desenvolvimento ocular se consolida por volta dos 6 anos de idade, por isso, o melhor é que o tratamento seja feito o mais cedo possível. ´Depois disso, o olho fraco não pode mais ser desenvolvido de forma satisfatória´, diz Mitre. O estrabismo pode ser corrigido com óculos, oclusão alternada dos olhos ou cirurgia. Além disso, são recomendados exercícios ortópticos, que podem ser comparados à uma espécie de fisioterapia ocular. A cirurgia de alinhamento ocular age sobre a musculatura dos olhos. Ela é realizada sob anestesia geral. Mesmo assim, o tratamento clínico, com óculos e exercícios, não deve ser deixado de lado.