ONU aponta caos meteorológico em 2007

O mundo registrou uma série recorde de eventos climáticos extremos no começo de 2007, incluindo as enchentes na Ásia, as ondas de calor na Europa e a precipitação de neve na África do Sul, afirmou ontem a agência meteorológica da Organização das Nações Unidas (ONU). A Organização Meteorológica Mundial (WMO) disse que, em janeiro e em abril, as temperaturas das áreas de terra firme do planeta haviam sido, provavelmente, as mais altas desde que as medições começaram a ser feitas, em 1880, ficando mais de 1°C acima da média para esses meses. Também houve, neste ano, grandes enchentes provocadas pelas monções no sul da Ásia, chuvas anormalmente fortes no norte da Europa, na China, no Sudão, em Moçambique e no Uruguai, ondas de calor violentas no sul da Europa e na Rússia e um volume de neve fora do esperado na África do Sul e na América do Sul, afirmou a WMO. "O começo do ano de 2007 revelou ser um período de grande atividade em termos de ocorrências climáticas extremas", explicou a jornalistas, em Genebra, Omar Baddour, membro do Programa Mundial para o Clima. Apesar de a maior parte dos cientistas acreditar que as condições meteorológicas extremas tendem a agravar-se à medida que ganhar mais força o efeito estufa, Baddour afirmou ser impossível prever com segurança como será a segunda metade do ano. O efeito estufa aquece a Terra quando gases poluentes funcionam como um escudo e impedem que o calor proveniente do Sol saia da atmosfera terrestre. O Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC), um grupo da ONU que reúne centenas de especialistas, apontou para uma tendência de aumento do número de eventos meteorológicos extremos nos últimos 50 anos e disse que a quantidade deles deve crescer ainda mais. As enchentes no sul da Ásia atingiram 30 milhões de pessoas na Índia, em Bangladesh e no Nepal. Chuvas fortes também castigaram o sul da China, prejudicando quase 14 milhões de pessoas, disse a WMO. A Inglaterra e o País de Gales tiveram seus meses de maio e junho mais chuvosos desde o início dos registros, em 1766. A Alemanha, de outro lado, experimentou seu mês de abril mais seco desde o início das medições, em 1901. Mas o último mês de maio foi o mais chuvoso do país desde o começo dos registros. O Uruguai enfrentou suas piores enchentes desde 1959, e a Argentina e o Chile registraram em julho um inverno mais rigoroso do que o esperado, o que levou a dificuldades no sistema energético.