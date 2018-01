ONGs querem que Plano Nacional de Mudanças Climáticas seja revisto

Um grupo com as principais entidades ambientalistas do País entrega hoje ao ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, um manifesto exigindo que o Brasil assuma uma posição mais concreta em relação à fixação de metas de redução de emissões de gases-estufa e que adie a apresentação do Plano Nacional de Mudanças Climáticas, previsto para ser levado à 14ª Conferência do Clima das Nações Unidas, na Polônia, em dezembro. "Fomos surpreendidos durante a consulta pública, pois o plano na verdade não é um plano. Não tem objetivos, não tem prazos, não tem estratégias. É um amontoado de intenções", afirma Paulo Prado, diretor de Política Ambiental da ONG Conservação Internacional, que integra a iniciativa. "Nosso objetivo é mostrar ao governo que o plano está incompleto e, por isso, não deve ser apresentado na Polônia", diz. Além de exigir que o documento defina metas de redução das emissões de gases de efeito estufa, as ONGs participantes - entre elas a SOS Mata Atlântica, o Instituto Socioambiental, a Fundação O Boticário, o Greenpeace e o Instituto de Pesquisa da Amazônia - pedem ainda que o governo estenda o prazo da consulta pública, que terminou na última segunda-feira depois de 30 dias, tempo considerado pelas entidades insuficiente para uma discussão profunda do tema. "De qualquer forma, é louvável que o processo esteja ocorrendo de forma democrática", avalia Prado. "As iniciativas anteriores do governo nem sequer entravam em consulta pública."