ONG faz atendimento de saúde mental em favela do Alemão

Os distúrbios psicológicos são um dos maiores problemas de saúde dos moradores do Complexo do Alemão, conjunto de favelas na zona norte do Rio, atendido há um ano por um posto da organização internacional Médicos Sem Fronteiras (MSF). A guerra do tráfico traz efeitos para as mais de 97 mil pessoas que moram na área. "O conflito é mais intenso e menos freqüente do que imaginávamos, mas o que nos impressionou durante o dia-a-dia foi a quantidade de vítimas indiretas", disse a chefe da missão Elodie Andrault, de 35 anos. Entre maio e agosto de 2007, 44 pessoas morreram - 19 delas em um único dia - e 81 ficaram feridas. Eloide explicou que o MSF decidiu instalar a missão porque os índices mostravam uma violência muito grande e a ausência completa de serviços públicos de saúde e educação. "Todos os homens de 25 a 50 anos são suspeitos de alguma coisa e precisam de ajuda psicológica", avalia a francesa, que é advogada e mãe de dois filhos. "A depressão é o maior problema para os adultos, a maioria não sai de dentro do complexo. Mas lidamos também com crianças que muito pequenas passaram por distúrbios pós-traumáticos provocados por alguma situação de violência armada", conta Elodie, que, por sigilo profissional, não quis detalhar os casos. Em janeiro, deve ficar pronto um balanço dos atendimentos realizados. Para dar conta da demanda, os Médicos Sem Fronteira trabalham no esquema de terapia rápida. São dez sessões por paciente, de uma a duas vezes por semana. Cada um dos dois psicólogos atendem a 30 pacientes simultaneamente. "Ampliar o atendimento psicológico será uma das nossas prioridades na próxima unidade". Até março, o MSF abre um novo posto na Vila Cruzeiro, no complexo da Penha, vizinho ao Alemão. Ela criticou também a inexistência de serviço público psiquiátrico, que não é realizado no posto médico do MSF. Desde novembro de 2007, quando entrou em funcionamento, a unidade da ONG no Complexo do Alemão já realizou 15.520 atendimentos médicos - que vão desde e emergências por ferimentos a bala ou enfarte até crises de bronquite em crianças - e atendeu 2 mil pacientes psicológicos. Apesar de ter quase 100 mil moradores, não existe nenhum posto de saúde dentro do conjunto. O Programa de Saúde da Família também não entra nas comunidades, que serão beneficiadas pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Na unidade do MSF, o critério de atendimento é grau de urgência do paciente. Eles passam por uma triagem em que recebem um cartão com as cores verde, amarelo ou vermelho - para os casos de risco de vida. "Não separamos as boas vítimas das más vítimas", afirma a chefe da missão. No entanto, o trabalho dos MSF em casos graves é feito apenas nas primeiras horas, para salvar a vida do paciente. Depois de estabilizado, o paciente é transferido para uma unidade de referência, na maioria das vezes, o Hospital estadual Getúlio Vargas, na Penha. "Há casos em que o paciente não quer ir para o hospital público e sabemos que é porque ele sabe que lá vai ter polícia. Não transferimos para outro local, deixamos claro que depois daquele primeiro momento ele seguirá por sua conta e risco", explicou Elodie. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA De acordo com estatísticas preliminares, a maior causa de mortalidade são os traumas acidentais. "Temos de acreditar em todos, mas você sente que não estão falando a verdade", disse Elodie, que não descarta que boa parte desses acidentes sejam resultado de violência doméstica. "Esse stress permanente, de não saber onde e quando o confronto vai acontecer acaba encontrando sua válvula de escape em casa", diz. A segunda causa de morte são as infecções respiratórias, como pneumonia. Elodie, que antes de chegar ao País esteve em missões no Mianmar e no Nepal, considera que a maior diferença do Brasil para os outros lugares onde esteve é que aqui existe uma oferta ampla de serviços privados, semelhante ao dos países desenvolvidos. Mas a população das favelas é estigmatizada e não tem acesso a eles, lamentou.