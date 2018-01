O desmatamento na Amazônia teve queda de 75% em junho na comparação com o mesmo mês de 2008. A devastação caiu de 612 km2 para 150 km2 no mês. Também houve redução de 74% da região desmatada entre agosto de 2008 e junho de 2009 em relação ao mesmo período anterior. O dado é da ONG Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia.