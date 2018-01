ONG aponta falta de interesse

O diretor de Política para a Amazônia da organização não-governamental de conservação da natureza WWF, Pedro Bara Neto, afirmou ontem, em palestra no Rio de Janeiro, que o governo federal ''''não tem interesse político'''' de enfrentar o desmatamento da floresta. Segundo ele, a regularização fundiária é uma medida ''''óbvia'''' que não avança. ''''A primeira coisa é saber de quem é a terra. (O governo) precisa pegar as coisas mais difíceis e fazer. E não ficar sonhando'''', disse. Após o evento, em entrevista, o ambientalista disse que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) criou um sistema de informação rural há dez anos, quando começou a mapear a malha fundiária do País, mas o programa foi abandonado. ''''Desmatamento é falta de poder de polícia'''', completou. Bara Neto mora em Nova York e foi convidado para a palestra pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri), cujo presidente de honra é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Após a palestra, houve um debate.