CONJUNTIVITE O que é? Inflamação na membrana dos olhos. Os causadores são bactérias ou vírus, transmitidos, principalmente, pelas mãos. Aumenta o risco de contaminação em locais com aglomeração de pessoas, como praias e piscinas. Sintomas: coceira, olhos vermelhos, sensibilidade à luz, secreção. Para evitar, a dica é lavar bem as mãos, não usar maquiagem dos outros e usa óculos de mergulho - MICOSE O que é? São doenças de pele, cabelo e unha, provocadas por fungos. Os locais úmidos são ideais para a proliferação. Em tempo de temperaturas quentes, o excesso de suor e a umidade que fica entre os dedos e virilha aumenta a ocorrência. Sintomas: Pequenas manchas de cor branca ou vermelha no corpo. Outro sinal são fissuras. Nunca fazer a automedicação. Alguns remédios podem provocar alergia. Para evitar , secar bem o corpo após o banho, praia e piscina - CÂNCER DE PELE O que é? É o mais comum dos tipos de câncer e se manifesta após a exposição, sem proteção, aos raios ultra violetas. Sintomas: Pode aparecer em forma de pintas ou ferida, que não cicatrizam. Para evitar, é preciso usar protetor solar, repassados a cada 15 minutos, e não tomar sol entre 10h e15h - INSOLAÇÃO O que é? Também provocada por exposição abusiva do sol, a insolação aparece com a desidratação do corpo, por causa das queimaduras da pele. Sintomas: a vermelhidão da pele, vômitos, febre, dor de cabeça, mal-estar. A prevenção também é não abusar do sol - DENGUE O que é? Uma doença transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti, Sintomas: dores de cabeça e nas articulações, fraqueza, falta de apetite, febre e caroços avermelhados na pele. Os remédios utilizados para o resfriado são muito perigosos em caso de dengue, porque podem provocar hemorragia. Por isso, em suspeita, nunca tome medicamentos por conta própria. Para evitar, é só não deixar água parada, com em caixas d?água - HEPATITE A, DESIDRATAÇÃO E INTOXICAÇÃO ALIMENTAR O que são? Apesar de doenças diferentes, as 3 são provocadas por alimentos ou líquidos contaminados. A desidratação pode ser apenas conseqüência das ouras duas. Os sintomas são diarréia, vômitos e irritação. A melhor forma de prevenir é ingerir alimentos tratados. O soro caseiro (2 col. sopa de açúcar, 1/2 col. de chá de sal e 1 copo d?água) pode amenizar os sintomas.