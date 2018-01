Óleo vaza de refinaria da Petrobrás na BA

Um vazamento de óleo na Refinaria Landulpho Alves, da Petrobrás, em São Francisco do Conde (BA), no Recôncavo Baiano, contaminou a Baía de Todos os Santos e teria atingido pelo menos duas praias na região. Segundo a empresa, ainda não se sabe a causa do vazamento, detectado às 7h40, nem a quantidade da substância despejada no mar. O óleo é uma mistura de água com hidrocarboneto - incolor, mas viscoso e com forte cheiro.