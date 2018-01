Oficina e peça levam crianças a refletir sobre a cultura indígena 

Peça reflete relação de avô com neto Foto:

A cultura indígena será tema das atividades voltadas para as crianças no Itaú Cultural, neste fim de semana. O espaço na Avenida Paulista tem oficinas e uma peça de teatro, tanto no sábado, 5, quanto no domingo, 6.

Às 14h, haverá um bate papo sobre a cultura indígena, que conta com jogos e brincadeiras que aproximam as crianças do tema. A atividade será conduzida por Cristino Wapichana, Daniel Munduruku e Aurilene Tabajara.

Em seguida, às 16h, será encenado o espetáculo Meu Avô Apolinário. Narrada por um adolescente que é discriminado na escola por sua origem indígena, a história fala da sabedoria ancestral transmitida pelo avô. Após a apresentação, haverá conversa com os atores e mediação de Daniel Munduruku.

Serviço

Sábado, 5, e domingo, 6

Oficina Jogos e Brincadeiras Indígenas

Às 14h - inscrições a partir das 13h30

Espetáculo Meu Avô Apolinário

Às 16h, sem distribuição de ingressos