Obesidade e rins podem ter agravado caso

Obesidade mórbida e insuficiência renal são fatores apontados como potenciais agravantes do estado de saúde da quarta vítima da gripe suína no País. O representante comercial de 28 anos - morador de Botucatu, interior de São Paulo -, o segundo óbito registrado no Estado pela doença, pesava 152 quilos e, segundo os médicos, a dificuldade respiratória provocada pelo excesso de peso pode ter acelerado sua piora. Ele faleceu no dia 10 deste mês de hemorragia pulmonar. "Foi um quadro fulminante", afirmou o infectologista Ricardo Almeida, que atendeu o representante comercial no Hospital das Clínicas de Botucatu. "A gente se sente até impotente, porque não tinha como fazer algo a mais pelo paciente." O representante comercial procurou o HC no dia 4, três dias depois de apresentar dificuldades respiratórias e febre. Ele foi internado porque os médicos não conseguiam diagnosticá-lo. No dia 7, seu estado de saúde piorou e foi transferido para a UTI, onde morreu três dias depois. "Ele teve acometimento de outros órgãos, principalmente os rins, sempre mantendo a febre", disse Almeida. O fato de os sintomas da gripe terem aparecido 14 dias depois de o jovem ter viajado a Ubatuba, no litoral paulista, onde teve contato com argentinos e chilenos causou estranheza aos médicos. "Sabemos que o período de incubação não ultrapassa os sete dias. Acreditamos firmemente que o paciente teve um outro contato com estrangeiro antes do início dos sintomas, que pode estar relacionado à sua atividade profissional, já que ele era vendedor", disse o infectologista Carlos Magno Castello Branco Fortaleza. Para o Secretário de Estado da Saúde Luiz Roberto Barradas Barata não há motivo para preocupações. "A situação está sob controle no Brasil", afirmou.