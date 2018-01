Obama revogará restrições ao estudo de células embrionárias

O presidente americano Barack Obama deve anunciar hoje o fim das restrições ao financiamento de pesquisas com células-tronco de embriões humanos (CTEs), que foi uma das suas promessas de campanha. As restrições foram impostas pelo ex-presidente George W. Bush, em agosto de 2001. Desde então, os Institutos Nacionais de Saúde (NIH) estão proibidos de financiar pesquisas com novas linhagens de CTEs. Segundo o assessor científico Harold Varmus, Obama dará ao NIH prazo de quatro meses para determinar novas regras para esse tipo de pesquisa. O presidente não publicará regras próprias, permitindo que os institutos decidam quais são os requisitos éticos e científicos que um projeto deverá preencher para ser financiado com verbas federais nessa área. "O presidente acredita que é particularmente importante assinar esse memorando para inserir a ciência e a tecnologia de volta no esforço de atingir uma ampla gama de metas nacionais", disse Melody Barnes, a diretora do conselho de políticas nacionais de Obama. A pesquisa com CTEs é polêmica porque implica na destruição de embriões.