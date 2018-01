Obama diz no Vaticano que vai tentar reduzir nº de abortos

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, prometeu ontem ao papa Bento XVI que tentará reduzir o número de abortos nos Estados Unidos, segundo informou o Vaticano. Os dois se reuniram ontem por cerca de 40 minutos no Vaticano. Pesquisas com células-tronco e aborto foram os principais temas da conversa. O papa deu ao presidente americano um manual explicando a oposição do Vaticano a essas práticas. "Obama falou ao papa sobre seu comprometimento com a redução do número de abortos e seu respeito às posições da Igreja Católica", disse o porta-voz do Vaticano, Federico Lombardi. Obama, como a maioria dos políticos do partido Democrata, defende o direito ao aborto. Mas o presidente americano é bastante religioso e afirmou várias vezes que a prática deve ser usada só em último caso. "Talvez nós não concordemos em relação ao aborto, mas ainda podemos concordar que essa é uma decisão de cortar o coração para qualquer mulher e não é feita de maneira casual, pois tem dimensões espirituais e morais", disse Obama, em um discurso em maio, na universidade católica Notre Dame, diante de uma plateia predominantemente contra o aborto. "Então vamos trabalhar juntos para reduzir o número de mulheres buscando o aborto, vamos reduzir as gestações não planejadas, tornar a adoção mais acessível e oferecer apoio a mulheres que decidem ter filhos." Mesmo assim, Obama derrubou o veto do ex-presidente George W. Bush à ajuda para grupos internacionais de planejamento familiar e para pesquisa com células-tronco. Em contrapartida, Obama disse que vai respeitar a opção de médicos e enfermeiras religiosos que se recusam a fazer abortos. O Vaticano concorda com Obama em questões como a ajuda à África e combate à fome. Mas o papa deixou clara sua divergência ao dar ao presidente americano o Dignitas Personae (dignidade de uma pessoa ), que condena inseminação artificial, clonagem, e pesquisa com células-tronco, que classifica de imoral. "A leitura pode ajudar o presidente a entender melhor as posições da Igreja", disse o secretário particular do papa, monsenhor Georg Ganswein, a jornalistas. "Nós sabemos que aborto é um tema crucial para o papa, não há motivo de esconder. Dar o manual ao presidente Obama foi uma tentativa de ser claro, não polêmico." O presidente americano prometeu que leria o documento no avião, durante a viagem que fez ontem para Gana, no oeste da África, depois de ter participado, na cidade de Áquila, na Itália, da reunião de cúpula do G-8, os sete países mais ricos do mundo mais a Rússia.