Obama dará verba a estudo de embrionária

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, assina na segunda-feira um decreto que reverte a proibição do governo anterior, do republicano George W. Bush, ao financiamento público de pesquisas sobre células-tronco embrionárias. A informação é de um funcionário da Casa Branca, que não quis se identificar. Ele não divulgou o texto do decreto, mas afirmou que a nova legislação é coerente com as promessas de campanha de Obama. Células-tronco são a fonte de todos os tecidos e órgãos do corpo e têm potencial para tratar doenças.