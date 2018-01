OAB divulga gabarito do exame da ordem

A seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) divulgou na sexta-feira os cadernos de questões e o gabarito da segunda fase do Exame da Ordem nº 137, realizado no dia 15. O material está disponível em www.oabsp.org.br. A lista de aprovados será divulgada no site a partir do próximo dia 13, às 18 horas. Do total de 11.063 candidatos habilitados para a segunda fase, 141 não fizeram a prova. Na primeira fase, havia 23.303 bacharéis inscritos e 709 faltaram ao exame.