O que Minas têm

Boa parte da trajetória cultural de Minas Gerais pode ser compreendida nos móveis antigos, esculturas, pinturas e peças de decoração reunidas numa única casa em Belo Horizonte. Pena que essa morada, que pertence a Angela Gutierrez, apaixonada por antigüidades e arte sacra, não esteja aberta ao público. O acervo ali abrigado, que só amigos têm o privilégio de admirar, é digno de museu. »Veja mais fotos da casa de Angela Na verdade, Angela tem se esforçado em dar visibilidade a esses tesouros. Afinal, nos últimos oito anos ela doou exatas 2.699 peças de sua coleção para o Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e criou a partir delas dois museus: o do Oratório, em Ouro Preto, inaugurado em 1998, e o de Artes e Ofícios, no centro de Belo Horizonte, em funcionamento desde o ano passado. Ambos são administrados pelo instituto que leva o nome de seu pai, Flávio Gutierrez, e presididos por ela. Angela, de 56 anos, herdeira da construtora Andrade Gutierrez e ex-secretária de Cultura do governo mineiro, é mulher das artes e da história. As preciosidades esquecidas em fazendas e vilas do seu estado chamam a sua atenção desde a infância. Administradora por formação, restauradora autodidata, especializou-se no barroco brasileiro (?... estudei e pesquisei a vida inteira?). Não é de estranhar, portanto, que ela tenha transformado a própria casa em uma espécie de galeria. O imóvel foi adquirido nos anos 80...?e a reforma, planejada para acomodar a coleção?, conta ela. Todos os móveis são mineiros e antigos. ?As únicas coisas não antigas por aqui são os sofás. E eu, é claro?, diverte-se. Hall perfumado O século 18 se faz notar desde a entrada principal. É dessa época a porta de igreja de quase 3 metros de altura, próxima do enorme e perfumado hall - mérito das angélicas frescas que Angela colhe semanalmente na sua fazenda em Ponte Nova. Há uma mesa de cartório de seis pés no centro, lanterna de prata no papel de lustre e orquidário na parede à direita. À esquerda fica a escada de pedras - de demolição como todas as usadas ali, garimpadas em viagens pelo interior - por onde se chega à primeira sala. Difícil apontar limites entre living, sala íntima, de chá, biblioteca, ou mesmo dizer precisamente qual é a função primeira de cada cômodo. Todos estão na área social, que circunda o pátio central ao ar livre, em formato de trapézio, onde a escultura de Marcos Coelho Benjamin representa a arte contemporânea. Portas a partir de todos os cômodos abrem-se para aquele espaço, protegidas por cortinas de linho rústico em tom neutro (cerca de R$ 240 o m² na Safira Sedas). ?E essa (escultura) de Amílcar de Castro? Uma obra importantíssima...?, destaca Angela, nesse mesmo jardim. O gosto por arte é herança familiar, mas a coleção, não. Os pais dela - mineiros descendentes de espanhóis e italianos que ajudaram a construir a capital - não acumularam acervo para passar aos filhos. ?Minha coleção é fruto de dedicação pessoal e paixão pela minha terra.? E emenda: ?Tenho esperança de que o país acorde para a necessidade de preservar o passado?. Preservar é algo que ela sabe fazer. Com a ajuda de Fátima, misto de secretária e governanta, mantém em dia a limpeza das peças. A dona da casa é capaz de perceber qualquer mudança sutil na posição de um jarro ou inclinação de um quadro. Conhece em detalhes cada peça sob sua propriedade, seja uma escultura de Aleijadinho ou uma das cerâmicas Saramenha antigas (o artesão Leonardo Ricart dos Santos vende exemplares de fabricação atual; a sopeira grande custa cerca de R$ 200) expostas no corredor entre a biblioteca e a saleta de chá - nessa, ela costuma servir aos convidados o cardápio típico: pão de queijo com café. As refeições formais são feitas na sala de jantar aberta para a varanda ajardinada. Plantas protegem o interior dos olhares curiosos. São 14 lugares em torno da mesa montada sobre blocos de granito antigo. E, por falar nesse arranjo, vários são os móveis que ganharam uso diverso daquele original. A mesa com gavetas virou bufê entre telas de Guignard e Cândido Portinari. Sobre ele, taças coloridas (exemplar semelhante para vinho, da marca Aladan, custa R$ 78 na Spicy), e a estante de livros foi, um dia, balcão de armazém. Explicação da dona da casa: ?Sou a favor de buscar novos usos para esse patrimônio. Permitir que se perca, nem pensar?. Produção: Ângela Caçapava