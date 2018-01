O que é analisado e seu status

Material particulado: quantidade de partículas finas suspensas no ar; as menores são danosas à saúde Ozônio troposférico: volume no ar, com danos à agricultura e à saúde Água superficial: lançamento de efluentes sanitários em corpos d?água Abastecimento público: perfil toxicológico e interferências no odor, gosto e cor nas águas para consumo humano Vida aquática: concentração de contaminantes nas águas e seu efeito nos organismos Água subterrânea: qualidade do recurso, usado por 80% dos municípios Balneabilidade de praias: qualidade da água em praias de água doce e salinas Carga de esgoto: aporte de carga orgânica no corpo hídrico, de fontes domésticas e industriais Tratamento de esgoto: cuidado com o esgoto gerado pela população urbana dos municípios Disposição do lixo: análise da destinação de resíduos sólidos, dispensados em aterros Gestão do lixo: instituição de políticas municipais para gestão de resíduos sólidos Cobertura vegetal nativa: área de remanescentes identificada pelo Inventário Florestal Mata ciliar: recuperação e manutenção da mata ao longo de corpos d?água Fauna ameaçada: relação entre o número de animais na lista de espécies ameaçadas de extinção e o total de espécies conhecidas Áreas protegidas: efetividade da gestão das Unidades de Conservação Energia renovável: proporção em relação ao consumo de energia Dióxido de carbono: intensidade de emissões de CO2 Pegada ecológica: quantidade de terra e água necessária para sustentar as gerações atuais - não foi avaliada Gestão municipal: participação dos municípios na política ambiental Dano ambiental: área suprimida ilegalmente e número de autos de infração