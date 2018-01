O que diz o projeto

Fica proibido em todo o território do Estado de São Paulo, em ambientes de uso coletivo, públicos ou privados, o consumo de cigarros, cigarrilhas e charutos A proibição também se estende para recintos total ou parcialmente fechados, em qualquer dos seus lados, por parede, divisória, teto ou telhado, ainda que haja permanência ou circulação de pessoas Não se pode fumar mais em ambientes de trabalho, estudo, de cultura, de culto religioso, lazer, esporte, bares, casas noturnas, áreas comuns de condomínios, hotéis, pousadas, bancos, etc. O empresário que se omitir ficará sujeito a sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor: multa de até R$ 3,2 milhões e perda da licença de funcionamento