O que diz o documento

Na escola: 20 a 25 alunos por professor em classes de pré-escola e nas de alfabetização, 30 a 35 nos demais anos iniciais do ensino fundamental e 35 a 40 nos anos finais do fundamental e no médio Nas redes de ensino: Proporção de 22 estudantes para cada professor No total: 300 estudantes por professor ao mesmo tempo com 40 horas semanais de trabalho Eleições: Diretores serão escolhidos por voto direto e não por concurso público, como é hoje Tempo livre: 45 dias de férias e 3 períodos sabáticos (tempo não definido) a cada 7 anos de trabalho