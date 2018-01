O que diz a legislação

Autorização: A venda e a propaganda de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) são previstas na legislação brasileira desde 1975 Regulamentação: No entanto, somente em 2000 a propaganda desses remédios acabou sendo regulamentada no País pela Anvisa Tipos enquadrados: Estão enquadrados hoje na legislação que trata dos isentos de prescrição remédios contra dor de cabeça, acidez estomacal, febre, tosse, prisão de ventre, aftas, dores de garganta, dores abdominais, assaduras, hemorróidas, congestão nasal, entre outros Prazo: Todos os remédios, antes de serem vendidos sem receita, devem ser comercializados com prescrição por cinco anos