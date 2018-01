O que causa a labirintite? Como posso ter certeza de que tenho isso?

O labirinto, localizado na parte interna da orelha, detecta a cada instante a posição do corpo e envia sinais às estruturas cerebrais relacionadas ao equilíbrio. Mais de cem doenças podem acometer o labirinto: algumas comprometem mais o equilíbrio; outras, também a audição. Algumas manifestações da labirintite: vertigem (sensação de que o ambiente está se movendo), desequilíbrio (dificuldade em equilibrar-se em pé), mareio (desequilíbrio que pode ser acompanhado por enjôo e sudorese), desfalecimento (escurecimento da vista, com perda de força ou de consciência) e ausência (esquecimento da tarefa que se está executando ou do lugar onde se está). Muitas das causas da labirintite ? como traumatismos, tumores e as congênitas ? não podem ser evitadas. Mas é possível prevenir a maioria das manifestações por meio do controle permanente de eventuais problemas crônicos, como obesidade, hipertensão, disfunções hormonais, renais ou hepáticas. Esta coluna é uma parceria do Jornal da Tarde com o Hospital Albert Einstein (Av. Albert Einstein, 627/701, Morumbi. Tel.: 3747-1233) Envie suas dúvidas para o e-mail revista@grupoestado.com.br