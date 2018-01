O primeiro leilão de meteoros

O primeiro leilão de meteoritos e objetos atingidos por eles será realizado amanhã, em Nova York. A empresa de leilões internacionais Bonhams está oferecendo 53 lotes, incluindo alguns dos meteoritos mais raros e celebrados do mundo, que provavelmente serão arrematados por vários milhões de dólares. Os itens vêm da América, Europa, África e China. Entre eles, uma caixa de correio de Claxton, Geórgia, que não parece diferente do tipo que se vê em entradas de casas suburbanas por todos os Estados Unidos, exceto por uma ponta esmagada como uma lata de refrigerante. Foi ali, em 10 de dezembro de 1984, que uma entrega realmente expressa rasgou a tampa basculante frontal. Leiloeiros espertos que são, o pessoal da Bonhams está oferecendo uma lasca do meteorito de Claxton a U$ 800, a caixa de correio (começando por U$ 80 mil) e a própria lingüeta (U$ 7.500) em lotes separados. O leilão representa a chegada da era dos meteoritos como objetos colecionáveis. Parte do atrativo desses pedaços de rocha é sua raridade - a massa combinada de todos os meteoritos conhecidos é menor do que a produção mundial anual de ouro. Por isso, os preços são inflados. Na ponta nobre, fragmentos dos chamados meteoritos de ferro (compostos de ferro e níquel e constituindo cerca de 7% de todos esses objetos) atraíram um número crescente de colecionadores ricos e famosos, entre os quais o cineasta Steven Spielberg, o ator Nicolas Cage e o violoncelista Yo-Yo Ma.