O porquê da corrida asiática rumo à Lua

Enviar um homem à Lua já foi notícia velha. Não é mais o caso. Está ocorrendo uma corrida espacial entre os gigantes asiáticos - China, Índia, Japão e até a Coréia do Sul - e a China deseja desesperadamente conquistar a vitória. Para os chineses, não se trata apenas do direito de se vangloriar. Ser o primeiro a enviar um homem à Lua fala ao coração da busca de Pequim por poder e confiança. Já se passaram quase 40 anos desde que Neil Armstrong liderou a missão da Apollo 11. Ainda assim, China e Índia - países onde cerca de 700 milhões de pessoas sobrevivem com US$ 2 diários ou menos - anunciaram sua intenção de levar um homem à Lua até 2020. O Japão, que interrompeu a maior parte das suas atividades de exploração espacial na década de 1990, renovou sua ambição e fala agora numa missão à Lua de prazo idêntico. A Coréia do Sul também decidiu participar da corrida, adotando o mesmo cronograma. Tudo isso parece bizarro. Afinal, o custo de missões tripuladas bem-sucedidas à Lua será superior a US$ 100 bilhões, oferecendo pouco retorno econômico. Mas os gigantes asiáticos perceberam que o poder assume várias formas. Não se trata apenas de uma questão de capacidade. Os líderes chineses revelaram que estão desesperados para vencer a corrida. Por que o prestígio que acompanha o fato de ser o primeiro país asiático a enviar um homem à Lua adquiriu tamanha importância? Em primeiro lugar, há o orgulho nacional, que pode servir como força unificadora. Manter a China unificada e "grande" é um objetivo fundamental do regime autoritário chinês. Ser o primeiro asiático a enviar um homem à Lua poderia representar uma conquista imensa; também ajudaria a melhorar a imagem do partido comunista. Em segundo lugar, o prestígio incrementa o "soft power" - termo criado pelo professor de Harvard Joseph Nye para definir o poder de uma nação de influenciar e persuadir, sem uso de força militar, mas pela diplomacia - de um país, poder que representa a capacidade de atração da cultura, dos ideais e das realizações. A promoção chinesa da sua cultura de 5 mil anos é um exemplo de "soft power" em ação. Ser o primeiro na Ásia a enviar um homem à Lua acrescentaria muito a esse poder. Em terceiro lugar, o prestígio que acompanha o sucesso exige respeito. Potências em ascensão raramente se sentem seguras a menos que sejam aceitas por outras potências. Isso está embutido na consciência da China, onde a memória do declínio do país no século 19 ainda é profunda. Até o século 15, o know-how tecnológico chinês era o mais avançado do mundo. A China teve a maior economia do mundo durante 1.800 dos últimos 2.000 anos. Até 1820, um terço da produção mundial era chinês, e o país permaneceu como a maior economia do mundo até 1885. No entanto, desde a década de 1840, a China sofreu aquilo que vê como uma série de humilhações nas mãos de potências estrangeiras: desde os britânicos e japoneses até os russos e americanos. Para muitos chineses, as realizações do país durante seus 5 mil anos de história conferiram a ele o direito de prevalecer na Ásia com base na sua autoridade econômica, cultural e tecnológica. Essa autoridade foi tripudiada pelas potências estrangeiras, e efetivamente perdida desde o século 19. Mesmo 30 anos depois de Deng Xiaoping ter decidido entrar no sistema global, a China pensa em si mesma como forasteira. O presidente Hu Jintao recentemente afirmou que "forças estrangeiras hostis não abandonaram sua conspiração para ocidentalizar a China e dividir o país". Aumentar o poderio econômico e militar envolve demonstrações da capacidade do país. Mas estabelecer mais de 260 institutos confucionistas em 75 países para o ensino do mandarim e da interpretação chinesa da história e enviar um homem à Lua já envolvem outra coisa. Apesar do que se diz sobre o milagre econômico chinês e seu incrível ressurgimento entre as potências mundiais, a China continua sendo uma potência insegura. O partido comunista está tentando convencer os chineses de que está numa posição única para devolver o país à sua condição anterior de grandeza. Voltar os olhos ao céu e vencer o resto da Ásia na corrida para ver quem será o primeiro a enviar um dos seus cidadãos para lá é uma chave na busca chinesa por confiança. *John Lee é bolsista visitante do Centro de Estudos Independentes de Sydney