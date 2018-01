O poder do estilo

"Moda é oferta, estilo é escolha." Impossível não citar a frase da consultora de estilo e expert Gloria Kalil ao se referir a mulheres que conseguem imprimir uma assinatura muito própria a seus looks, sem se deixar embalar pelo vaivém das tendências.

"O poder está em revelar sua identidade em meio às inúmeras possibilidades que a moda oferece", diz Gloria. "Antigamente, por exemplo, quem não usasse saia em determinado comprimento, estava fora. Hoje, essa peça tem diversos cortes e medidas, cabe à pessoa escolher a que mais combina com seu estilo."

Com esse viés, três mulheres notáveis foram selecionadas para ilustrar esta reportagem: Eleonora Rosset, Eleonora Halpern Xando e Manuela Jacintho Ferraz. Em diferentes momentos da vida, elas marcam presença pela elegância discreta e impecável. Todas têm o que o cabeleireiro Ari Persan, do Ash Hair, costuma chamar de "poder do estilo".

"Não são mulheres mutantes, que mudam a cada novidade", brada Persan. "Não estabelecem uma relação patológica com moda e consumismo. Sempre atuais, elas apenas têm compromisso com suas identidades, pois seus estilos valem muito mais." Razão pela qual inspiram muitas outras por aí.

Eleonora Rosset, psicanalista, 65 anos

Escreve sobre cinema

"Não sou parada no tempo, mas também nunca fui fashion victim", diz Eleonora. "Não adoto tendência. Sigo a minha personalidade, minha idade e experiência de vida. Gosto de valores permanentes, não o que se esvai no tempo." Com Chanel da cabeça aos pés, a eterna morena dos olhos d’água - que já foi musa de inspiração para Chico Buarque - bem que poderia frequentar qualquer loja. Mas sempre foi fiel aos clássicos. As grifes, como se sabe, não fazem milagres em quem não tem um estilo muito próprio. E, obviamente, esse não é o caso de Eleonora. A psicanalista, que tem um blog em que escreve sobre cinema, afirma que dinheiro não é o principal recurso para alcançar uma identidade visual. "O importante é se descobrir para fugir do óbvio e deixar uma marca."

Manuela Jacintho Ferraz, 22 anos

Faz faculdade de direito

"Se você me perguntar o que está na moda, não sei dizer", despista Manuela. Mesmo assim, seu estilo já virou uma marca entre as moças de sua idade. "Prefiro o discreto e o clássico. Detesto chamar atenção", diz. Isso significa que peças pretas são as suas favoritas. Cores neutras, como branco e nude, só ganham vez no verão. E as estampas jamais entram em seu guarda-roupa. Usa joias delicadas e dispensa o tênis no dia a dia. Seu calçado adorado são as sapatilhas - Manuela tem várias. Para os momentos bem casuais, opta por jeans, camiseta básica, cardigã e sapatilhas. "Não sou de ficar largada." Quando é convidada para uma festa, liga para a prima, dona da loja Thelure, e pede um

modelito. "Se estou um pouco na moda é porque compro na loja dela."

Eleonora Halpern Xando, 34 anos

Mãe de duas crianças

"Visto o que me faz sentir bem. Não compro algo só porque está na moda", avisa Eleonora, que se formou em publicidade, mas atualmente é mãe em tempo integral de uma menina de 4 anos e de um menino de 1 ano e meio. Adepta do clean, ela aposta no básico e em roupas de bom caimento. Em seu guarda-roupa predominam preto, marrom, bege, branco, cinza e marinho. "Invisto em acessórios marcantes, não necessariamente de grife." Ela também adora festas. É quando aproveita para arrasar. Na foto desta página, usa um modelo do estilista Guilherme Guimarães, contemporâneo de Dener e Clodovil. "Ele conhece meu estilo." Eleonora diz que o que conta é se sentir à vontade, por isso "ser natural dá mais certo do que ser alguém ensaiado". "Afinal, uma hora a pose cai."

DICAS

Gloria Kalil, consultora de estilo

Descubra-se: Para desvendar seu estilo, Gloria Kalil aconselha: "Olhe-se no espelho e responda a questões como Quem sou eu, Que tipo de vida levo, Do que gosto, Como quero que o mundo me veja?" Você é moderna, sexy, sóbria, clássica? A partir daí, escolha roupas adequadas ao seu perfil

Informe-se: Procure livros de orientação. Em agosto, Gloria relança Chic - Um Guia Básico de Moda e Estilo, em edição revista e atualizada

CONCEPÇÃO, COORDENAÇÃO DAS FOTOS E CABELO: ARI PERSAN

MAQUIADORES: RONALDO PEREIRA E NEY GARCIA

AGRADECIMENTO: ASH HAIR (TEL.: 3085-0051)