O peru dos desgarrados

É hoje na Jerônimo da Veiga. Amanhã na Franca. Maria Helena Guimarães entra na cozinha do Ritz para preparar o peru de Natal. Mary conta que, na época em que abriu, em 81, o Ritz parecia uma comunidade hippie, onde o povo das artes se encontrava. Principalmente quem não tinha família. É assim até hoje. E há muita gente em São Paulo que faz do restô a cozinha de casa. Pensando em manter a tradição entre a gataria, os modernos e a turma cabeça que vive independentemente, Mary se inspirou na dona de um restô que freqüentava em Fulham, bairro de trabalhadores de Londres, que cozinhava um peru com molho de cranberries dias antes do Natal para os sem-família. Peru dos desgarrados. O meu, o seu, o nosso peru. Antigamente Mary servia inteiro, envolto em gaze amanteigada. Mas a modernidade a fez lembrar da cena em que Kerry Grant, durante um piquenique, oferece uma galinha a Grace Kelly em Catch a Thief e pergunta a ela: ?Perna ou peito?? Maria Helena acabou ficando com o peito e hoje serve o peru fatiado, coberto de gravy, depois de ficar 24 h numa poção mágica. Em vez da tradicional geléia de cranberries, Mary faz para acompanhar um mix de chutney e compotas de cereja e framboesa, vinho do porto, cebola roxa e gengibre. A farofa é feita de miolo de pão italiano amanhecido, com castanhas portuguesas, aipo, estragão, cebolinha francesa. Hum! É bom reservar porque o Natal do Ritz é dos mais fervidos. São só 90 porções. E já tem gente ligando há 2 semanas. Vai lá. Feliz Natal! Destak-se A festa de Cacá Ribeiro e Dudu Bertholini no Royal tem uma regra: montação. E fogo! »Veja aqui as fotos de alguns dos convidados da festa 92,9 O Movimento Samba Funk faz almoço de Natal, dia 23, no Ilha das Flores. No som e na Eldorado, Emiliano Beyrute e os Rodrigos Lunardelli e Barroso. Eles abrem o bar Bangalô em Camburi, com esquema sushi-samba. Jingle... D-Edge recebe dia 24: Glaucia ++, Magal, Propulse, Laurent, Marcos Morcerf, Gil Barbara, Techjun, Jollan e Andy. No Grind da Lôca tem André Pomba, Johnny Luxo e Hugo Zanardi. ...Bells Dia 24 tem a Jingle Hell?s no Vegas com mix de DJs: Julian Depyere, Ana Flavia, JSystem, Pil Marques, Rock Party Monsters, Caca DiGugli, Ricalmeida, Meninas do Rock e Boris. Na porta, as Gêmeas. Nó-cego Novo bas-fond entre os Orleans e Bragança. Pedro Carlos e Cristina - que são irmãos e moram em alas diferentes do Palácio Grão-Pára, mas não se falam há anos - estão em pé de guerra por causa da venda, em maio, da pena de ouro com que sua trisavó, princesa Isabel, assinou a Lei Áurea em 1888. Pedro vendeu-a ao Museu Imperial de Petrópolis por R$ 500 mil. Cristina entrará na justiça por achar que o dinheiro tem que ser dividido entre os irmãos. Pela tradição, a pena é passada ao primogênito da família. Pedro ganhou a pena há 18 anos de seu pai, Pedro Gastão. O único tranqüilo com a história é o museu, pois a venda teve parecer favorável do Iphan. Na Laje O topo da Galeria Ouro Fino foi arrematado. O cineasta Homero Olivetto e Sérgio Cuevas começarão 2007 tocando no prédio a nova produtora Ouro 21. O primeiro projeto é o próximo clipe do AfroReggae, Coisa de Negão, um vídeo de coreografia, inspirado nos clipes de R&B e hip hop americano com um quê vintage. Homero e Cuevas estão pesquisando imagens desde os anos 30 para colocar no filme sobrepostas às imagens da banda. Trends2Go Ex-C&A, Grupo Pasmanik e Daslu, o vp do grupo Valdac, Rubens Panelli Jr., está montando um bureau para negociar a exportação de moda ?made in Brazil? e a importação e distribuição de marcas estrangeiras para multimarcas do País todo. No menu da Trends2Go já estão a masculina Monarchy, Versace Jeans, Cavalli acessórios, Exte, Missoni Acessórios, Catherine Malandrino, Juicy Couture, Costume Nacional e Galliano, nova marca de John Galliano. São sócios: Emilio Marino e Luciana Choi, que desenhou estampas para Prada e Fendi. Mynt @ SP O Mynt, o lounge popzinho de South Beach, Miami, terá um braço em São Paulo. À frente do negócio estão os irmãos Melo, Tarcísio e Marcelo, sócios do Porto Luna. Gás no MAM Felipe Chaimovitch assume a curadoria do MAM cheio de idéias. Em breve começa a integrar a área de educação do museu à curadoria. Reflexo de uma tendência no mundo das artes; um dos três temas da Documenta de Kassel é justamente educação. Felipe ampliará parcerias com outras instituições. Negocia com o MOT, Museu de Arte Contemporânea de Tóquio, uma expo para 2008 pelos 100 anos da imigração japonesa. ?A parceria vai além do evento. Permite intercâmbio de tecnologia, facilita novas exposições?, anima-se Felipe. Sabe que... »O Aprazível, em Santa Tereza, está com novos ares. Pedro Hermeto deu uma congelada na advocacia para tocar o restô com sua mãe-chef, Ana. Aos domingos acontece lá o pós-praia mais cool do Rio. Marquinhos Meskita faz o som e Gustavo MM e Rafael RM2 são convidados. Na primeira edição virou pista, mas a intenção é fazer um hang out »Uma trip à Austrália e Nova Zelândia inspirou a chef Morena Leite a fazer para o Capim Santo um cardápio veggie - e um hamburguer é o hype: feito com ricota e espinafre acompanhado de risoto de cevadinha, shitake e tomate assado »Depois de uma temporada em NY trabalhando para a PBS, MC Fernandes entra para a Maria Bonita ?Coisas?, nova divisão da produtora Maria Bonita Filmes, que Lo Polliti lançará em março de 2007 »Isabella Prata avisa: em 30 de janeiro Guil Macedo e Robero Leme ensinarão como fazer toy art na Escola São Paulo. Também em 1º de fevereiro, Angeli e o filho, Pedro, pilotam oficina de cartoons »No Shopping Leblon, a novidade da Jeans Hall é o Frankie B, jeans desenhado por Daniella Clarcke, mulher de Gilby, guitarrista do Guns N? Roses. Daniella inspira-se em mulheres da cena rocker, como Patti Hanson e Courtney Love. É baixo e casual »Riccy Souza Aranha recebe na Mixed do Iguatemi lote de bolsas Marc Jacobs. Tem a Carolyn em patchwork de couro prata, tendência »Superconcentrada no lançamento no circuitão, em 9 de fevereiro, de Antonia, Tata Amaral está envolvida em vários projetos legais. Em janeiro começa a trabalhar no roteiro da segunda temporada de Antonia, a série. Em março lança um livro de contos escrito durante a produção de Antonia, o filme. E deu a Rubens Rewald e Jean Claude Bernadete a missão de entrelaçar o enredo de peças de Fernando Bonassi e Mário Viana para o filme Hoje »Pinocchio será assunto. O Teatro Santa Cruz foi reequipado com cenários computadorizados, 2 palcos rotatórios e super soundsystem para a estréia em 20 de janeiro da montagem teatral de Billy Bond para história do boneco de Gepeto. Serão 120 artistas, 40 personagens, 180 figurinos e 35 cenários. Colaboração: Ana Carolina Fialho e Raquel Fortuna