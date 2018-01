O perigo dos carros com motor elétrico

Ringtones, toques polifônicos, MP3. Não é o metrô no horário de rush, mas pode ser o futuro dos carros elétricos. Na tentativa de preservar o planeta, poluindo menos, surgiu um outro problema. Carros elétricos não emitem ruído. Com os ouvidos treinados para ouvir os roncos de motores a explosão, qualquer um - especialmente os deficientes visuais - corre o risco de ser atropelado. Segundo a revista The Economist, um projeto no Congresso americano quer estabelecer um nível mínimo de ruído ou um alerta sonoro em veículos que não usam motor a combustão. A Comissão Europeia também estuda outras maneiras para prevenir acidentes. Antes que apareça uma ideia culpando a indústria do petróleo ou as montadoras, é preciso dizer que o perigo é real. Pesquisa da Universidade da Califórnia mostra que um carro com motor elétrico precisava estar cerca de 65% mais perto do que um carro comum para ser identificado.